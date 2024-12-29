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Uşak’ta kar nedeniyle okullar tatil edildi

Uşak’ta kar nedeniyle okullar tatil edildi
Uşak Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 30 Aralık Pazartesi günü ara verileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının gece saatlerinde artarak devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık Pazartesi, ilimiz merkezinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Saat 12.00'ye kadar ilimiz merkezinde trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA

  • #Uşak #Kar Yağışı #Hava Durumu

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