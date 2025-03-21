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Yerlikaya: Dünkü gösterilerde 16 polis yaralandı, 53 şahsa işlem yapıldı

Yerlikaya: Dünkü gösterilerde 16 polis yaralandı, 53 şahsa işlem yapıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sokak çağrısının ardından başlayan olaylarda İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına karşı çıkan grupların saldırıları sonucu 16 polis yaralandı. Gösterilerde 53 şahsa işlem yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturmalarla ilgili süreç devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de belediye binası önünde yaptığı mitingde sokak çağrısında bulundu.

Çağrı sonrası, İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına karşı çıkan gruplar polise saldırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu saldırılarda 16 polisin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca gösterilerde 53 şahsa, 2199 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldı.

326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığının yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir"

Yaralı polislere şifa dileyen Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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