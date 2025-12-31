2025’te Konya’da neler oldu?

Konya'da 2025 yılı boyunca yaşanan adli olaylar, trafik kazaları, iş kazaları, doğal afetler ve toplumsal gelişmeler kronolojik olarak derlendi. Cinayetlerden ölümlü kazalara, patlamalardan depremlere kadar çok sayıda olayın yaşandığı kentte, birçok kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı. Öte yandan Konya'da yıl içinde düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler de kamuoyunun gündeminde yer aldı.

İşte Konya'da 2025 yılında yaşananlar..

OCAK

2 OCAK: Konya'nın kadim geleneği Şivlilik yeni yılda da büyük bir coşkuyla karşılandı.

13 OCAK: Karatay ilçesinde 19 yaşındaki genç, sevgilisinin "bana burada kötü davranıyorlar” mesajı üzerine kız arkadaşının çalıştığı iş yerine molotof kokteyli attı.

19 OCAK: Meram ilçesinde 48 yaşındaki kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybetti.

24 OCAK: Ilgın ilçesinde yolcu otobüsü park halindeki kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralandı. İzmir'de kaldığı huzurevinde kalp krizi geçiren Türk Halk Müziği'nin önemli temsilcilerinden Rıza Konyalı hayatını kaybetti.

25 OCAK: Konya merkezde 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Enkaz altından 3 kişi sağ kurtarılırken 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

28 OCAK: Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir genç anne, baba ve kardeşini öldürdükten sonra intihar etti.

ŞUBAT

3 ŞUBAT: Konya'nın Beyşehir ilçesinde Seyir Tepesi'nde Beyşehir Gölü manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken yaslandıkları korkuluk tellerinin yerinden sökülmesi sonucu yaklaşık 6-7 metre yükseklikten düşen 2 arkadaş yaralandı.

4 ŞUBAT: Konya'nın Meram ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın çarptığı kağıt toplayıcısı Haydar Küpçük hayatını kaybetti.

11 ŞUBAT: Konya'nın Meram ilçesinde bir kadın araçta erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

12 ŞUBAT: Konya'nın Seydişehir ilçesinde, indiği servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

15 ŞUBAT: Konya'nın Çumra ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavgada kayınpederin tabancayla vurduğu gelininin annesi ve dayısı hayatını kaybetti.

17 ŞUBAT: Konya Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu.

19 ŞUBAT: Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan garson Ahmet Değirmenci, evinin banyosunda ölü bulundu. İncelemeler sonrası Değirmenci'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

21 ŞUBAT: Konya'nın Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'nda 1 kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

23 ŞUBAT: Konya'da 1 çocuk annesi kadın, eve alkollü gelen eşini bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen adamın 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

25 ŞUBAT: Konya'da seyir halindeki tır ile devriye görevindeki ekip otosu çarpıştı. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis memuru ağır yaralandı.

27 ŞUBAT: Konya'da hastaneden taburcu olan 3 aylık bebeğin solunum tedavisi için bağlanan oksijen tüpünün patlaması sonucu otomobilde çıkan yangında bebek ve teyzesi hayatını kaybetti.

MART

1 MART: ilk teravih namazı kılındı ve 11 ayın sultanı Ramazan başladı.

3 MART: Konya'nın Selçuklu ilçesinde eski koca, boşandığı eşi ile dini nikâhlı kocası Faruk Öksüzoğlu'nu tabancayla vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Faruk Öksüzoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

10 MART: Konya'nın Selçuklu ilçesinde motosikletiyle kaza yapan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

11 MART: Konya'nın Karatay ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Havva Adıyaman, 24 suç kaydı bulunan ve yaklaşık 3 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen eşi tarafından öldürüldü. Seydişehir'de aracı ile ilerleyen Cenap A., cadde üzerinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

18 MART: Konya'nın Karatay ilçesinde minibüs tır'a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Talip Darak hayatını kaybetti, minibüsteki 5 kişi yaralandı.

23 MART: Konya'nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'ndeki 6 katlı bina çöktü. Binanın daha önce boşaltıldığı öğrenildi.

24 MART: Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda yarış yaptığı iddia edilen motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

30 MART: Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

NİSAN

1 NİSAN: Derebucak ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

3 NİSAN: Konya'da, yasal saatin dışında otomobilin bagajında içki satışı yapan 3'ü 18 yaşından küçük 6 kişi ile alkol almak için gelen 3 kişi arasında fiyat anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Tahir Gülcü hayatını kaybetti.

4 NİSAN: Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, şüpheli suç aletiyle polise teslim oldu. Kavgaya karışanların dünür oldukları öğrenildi. Meram Yeniyol Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Ayşe Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti.

5 NİSAN: Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan markette doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında market sahibinin 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

6 NİSAN: Konya'da bulunan bir sitede çalışan kapıcı, aralarında husumet bulunan site sakinini silahla vurarak öldürdü.

8 NİSAN: Konya Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 21. kez kapılarını açtı. Konya'nın Ereğli ilçesinde bisikletiyle yolda ilerleyen emekli imam Hasan Öksüzoğlu, park halinde bulunan bir aracın kapısının aniden açılması sonucu dengesini kaybederek yola düştü. Aynı anda arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Öksüzoğlu, hayatını kaybetti.

11 NİSAN: Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Elmabahçe Sokak'ta eşi ile tartışan İbrahim Urgun, eşi Nazmiye Urgun'u av tüfeği ile vurup öldürdükten sonra canına kıydı.

13 NİSAN: Konya'nın Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde iş yeri sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışmada kiracı, dükkan sahibini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

17 NİSAN: Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi'nde okuldan çıkıp evine gitmekte olan 2 çocuğa otomobil çarptı. Ehliyetsiz sürücünün çarptığı iki çocuktan biri olay yerinde hayatını kaybetti.

MAYIS

5 MAYIS: Konya'nın Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde gece saatlerinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Korkunç olayda 1'i ağır 13 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği bina sakininin eşinin eve dönmediği için doğalgaz borusunu kestiği tespit edildi.

10 MAYIS: Merkez Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.9 km derinliğinde meydana gelen deprem paniğe sebep oldu.

16 MAYIS: Konya'nın Selçuklu ilçesi Kutbircihan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 15 yaşındaki genç, babasına işten ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine gençle babası arasında tartışma çıktı. Genç, babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

28 MAYIS: Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi Memleket Caddesi kavşağında meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

HAZİRAN

6 HAZİRAN: Kurban Bayramı'nın 1. gününde vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirdi. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 15 yaşındaki Nisanur Durgut ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının ilçe merkezi yönüne seyir halinde olduğu motosiklete, aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin kasasının yan kısmına doğru açık vaziyette olan kapağı çarptı. Genç kız hayatını kaybetti. (Kaza güvenlik kamerası görüntüsü 26 Haziran'da ortaya çıktı.)

7 HAZİRAN: Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı 22 yaşındaki kurye, ilk iş gününde hayatını kaybetti.

12 HAZİRAN: Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Öğretmeni öldüren şüphelinin evinde bir süre kalan ve aynı zamanda okuldaki bir meslektaşının yeğeni olduğu belirlendi.

17 HAZİRAN: Konya'nın Karatay ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada baba ve 2 oğlu bıçaklandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

18 HAZİRAN: Nisan ayında Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Mehmet Tural'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Cinayeti işleyen kişi bir televizyon programında itirafta bulundu. Cinayet şüphelisi Konya'ya getirilerek olay yerinde olanları anlattı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27 HAZİRAN: Konya'nın Meram ilçesine bağlı Çekiç Sokak'ta 35 yaşındaki şahıs, tartışma yaşadığı annesi ve ablasını bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

TEMMUZ

3 TEMMUZ: Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir, araç arıza yapınca alevlerin arasında kaldı. Olayda İbrahim Demir hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Ragıp Şahin ağır yaralandı.

5 TEMMUZ: Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan tırda bulunan kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi. Konuyla ilgili bir kişi tutuklandı.

12 TEMMUZ: Konya'da okulda 10 yaşındaki sınıf arkadaşı tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın, yaşam mücadelesini kaybetti.

24 TEMMUZ: Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

28 TEMMUZ: Konya'nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuğa iki otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

31 TEMMUZ: Konya'nın Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek bisiklete çarptı. Kaza sonucu iki sürücü hayatını kaybetti.

AĞUSTOS

1 AĞUSTOS: Konya'da alkollü bir şahıs, komşularının uyarılarına aldırış etmeyerek av tüfeğiyle ateş açtı ve bir belediye işçisini ağır yaralayarak gözünü kaybetmesine neden oldu. Şüpheli tutuklandı.

3 AĞUSTOS: Konya'nın Karatay ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki gence otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

9 AĞUSTOS: Konya'nın Beyşehir ilçesindeki mermer ocağında 25 gün önce işe başlayan maden mühendisi Selman İlkel, iş makinesinden düşen 3 tonluk mermer bloğun altında kalarak hayatını kaybetti.

11 AĞUSTOS: Konya'nın Derebucak ilçesinde 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeş, Balatini Mağarası'nda bulunan suda boğularak hayatını kaybetti.

14 AĞUSTOS: Konya Meram'da sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen 23 yaşındaki genç, pompalı tüfekle iş yeri kurşunladıktan sonra kendini yaraladı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

16 AĞUSTOS: Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

22 AĞUSTOS: Konya'nın Çumra ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı, bankadan para çekmeye çalıştığı sırada yakalandı.

24 AĞUSTOS: Konya'nın Doğanhisar ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada tır alev aldı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

25 AĞUSTOS: Konya'nın Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit, otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Baba ve oğlu hayatını kaybetti.

EYLÜL

4 EYLÜL: Konya'nın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde bir eve hırsızlık için giren saldırgan, çocuklarının bağırmasına uyan kadını 3 yerinden bıçakladı. Zanlı kısa sürede yakalandı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Gastrofest, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde kapılarını açtı. Ünlü şeflerin de katılım sağladığı festival dört gün boyunca dolu dolu geçti.

7 EYLÜL: 2026 Fifa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile İspanya, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

11 EYLÜL: Konya'da engelli kızını tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçirmeye çalışan anneye tır çarptı. Feci kazada anne Şerife Bilen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan engelli kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

12 EYLÜL: Bu yıl 4.sü düzenlenen Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri başladı. 14 Eylül'de sona eren etkinliğe ilgi yoğun oldu.

17 EYLÜL: Konya'nın Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi'nde baba ve üvey oğlu arasında çıkan kavgada kan aktı. Üvey babasını bıçakla göğsünden yaralayan saldırgan kısa sürede yakalandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde kara yolundan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki bir vatandaşa tır çarptı, şahıs ağır yaralandı.

21 EYLÜL: Konya'nın Yunak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

22 EYLÜL: Bu yıl 22.si düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali büyük bir coşkuyla başladı. 10 gün süren festival büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı.

23 EYLÜL: Ticaret Bakanlığı tarafından; ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması için yapılan Ahilik Haftası, 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlandı.

26 EYLÜL: Konya'nın Ereğli ilçesinde Mehmet Koçer yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer olay yerinde yaşamını yitirirken; sürücülerden ikizlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ile diğer sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İkizlerin ölümüne sebep olan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

29 EYLÜL: Kaza Meram ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil boş sulama kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, araçta bulunan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

EKİM

2 EKİM: Konya Selçuklu Feritpaşa Mahallesi muhtarı, emekli Almanca öğretmeni ve Konya tarihi sevdalısı Yaşar Barışık hayatını kaybetti. 40 yıllık arşiviyle Konya'nın geçmişini gelecek nesillere aktaran Barışık, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

3 EKİM: Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni, 229 km hızla gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

6 EKİM: Konya'nın Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde yan bakma kavgasında silahlar çekildi. Çatışmanın ortasında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

10 EKİM: Konya'nın Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi kavşağında sulama tankerinin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Enis Şimşek'in Orhangazi Camii imamı olduğu öğrenildi.

14 EKİM: Konya'da Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan "Narkokapan Konya” uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 442 kişiden 419'u tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrolle, 5 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.

18 EKİM: Bu yıl 12.si düzenlenen Konya Kitap Fuarı kapılarını açtı. 26 Ekim'e kadar devam eden fuarda ünlü yazarlar ve konuşmacılar Konyalılarla buluştu.

20 EKİM: Konya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı. Piton daha sonra Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde özel ortamında bakıma alındı.

23 EKİM: Konya'nın Meram ilçesinde bıçaklanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın ardından tacize uğradığı iddia edilen kız çocuğunun amcası ve kuzeni gözaltına alındı.

27 EKİM: Konya'da galericilik yapan kişi, baba-oğulun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Zanlılar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

28 EKİM: Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki Anadolu Sanayi Sitesi'nde oto boyama atölyesine pompalı tüfeklerle ateş açılması sonucu 12 kişi yaralandı.

KASIM

5 KASIM: Bu yıl 8.si düzenlenen Konya Savunma Sanayi Tedarikçileri Buluşmaları, Konya Ticaret Odası Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

7 KASIM: Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

8 KASIM: Konya'nın Selçuklu ilçesi Millet Caddesi'nde meydana gelen kazada otomobil yayaya çarptı. 56 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

18 KASIM: Konya'da 16 yaşındaki genç, evde çıkan tartışma sonucu kendisi, annesi ve kardeşine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Tatlıcak Mahallesi'nden merkez istikametine giden otobüste iki yolcu arasında "yan baktın” kavgası çıktı. Tartışmada 21 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.

21 KASIM: Konya'da hatalı sollama yapmaya çalışan hafif ticari aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle savrulan araç karşıdan gelen tıra çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

24 KASIM: Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 29 kişi yaralandı. Kılıçarslan Meydanı'nda iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

27 KASIM: Konya'nın Selçuklu ilçesi Koyuncu Köprülü Kavşağı'nda tırın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 21 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

30 KASIM: Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 82 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Akyokuş mevkiinde alkol alan bir şahıs uçurumdan düştü. Uçurumdan düşen 25 yaşındaki genç ağır yaralandı.

ARALIK

1 ARALIK: Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Berk İvacık, 5 günlük arama sonucu dağlık arazide ölü bulundu.

4 ARALIK: Konya'nın Hüyük ilçesinde Mahmut Vurulmaz, darbedildikten sonra 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde silahla vurularak öldürüldü. Tutuklanan cinayet zanlılarının Vurulmaz'ın yakınları olduğu ve uzun süredir aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

5 ARALIK: Konya'nın Selçuklu ilçesi İstanbul Çevre Yolu'nda alkollü sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada Hatice Devesi isimli genç kız hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

7 ARALIK: Hz. Mevlâna'nın 752. vuslat yıldönümü uluslararası anma törenleri bu yıl "Huzur Vakti” teması ile başladı.

14 ARALIK: Konya–Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı yakınlarında meydana gelen kazada 4 tır zincirleme kazaya karıştı. Olayda şoförlerden 1'i hayatını kaybederken, 2'si yaralandı. Konya'nın Karatay ilçesinde 27 yaşındaki genç, aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olaya ilişkin bir kişiyi gözaltına aldı.

17 ARALIK: Hz. Mevlâna'nın 752. vuslat yıldönümü uluslararası anma törenleri, Şeb-i Arus gecesi ile sona erdi.

20 ARALIK: Konya'nın merkez Karatay ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

24 ARALIK: Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 22.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25 ARALIK: Üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve Konya'ya özgü gelenek olan Şivlilik, büyük bir coşkuyla kutlandı.

