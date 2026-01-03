AKOM’dan Konya için uyarı: Bu önlemleri almayı unutmayın

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte su sayaçlarında donma riskinin arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Don olayları nedeniyle sayaç ve tesisatlarda ciddi hasarların meydana gelebileceği belirtildi.
Açıkta bulunan sayaçlar yalıtılmalı
AKOM tarafından yapılan açıklamada, açıkta bulunan su sayaçlarının mutlaka uygun yalıtım malzemeleriyle korunması gerektiği vurgulandı. Sayaçların bulunduğu alanların ise soğuk hava girişine karşı kapatılması istendi.
Kullanılmayan yapılarda tesisat boşaltılmalı
Uzun süre kullanılmayan konut ve iş yerlerinde tesisattaki suyun boşaltılmasının, don riskine karşı önemli bir önlem olduğu ifade edildi.
Yetkililer, donan su sayaçlarına ateş ya da kaynar su ile müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, bu tür uygulamaların sayaç ve tesisata daha büyük zararlar verebileceğini kaydetti.
Basit önlemler maddi zararı önleyebilir
AKOM, alınacak basit tedbirlerle su kaybı ve maddi zararların önüne geçilebileceğini hatırlatarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
(Berna Ata)