Ferdi Tayfur ve Konya! Konya’da evlendi ilk kez sahne aldı

Şarkıları, sahnedeki yeteneği ile milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur vefatıyla sevenlerini üzdü.

Ferdi Tayfur ve Konya!

Adanalı olan Ferdi Tayfur'un hayatında Konya çok önemli bir yere sahipti. Gençlik yıllarında Konya'ya gelen ve garsonluk yapmaya başlayan Ferdi Tayfur ilk sahne deneyimini de Konya'da yaşadı. Alaaddin Bulvarında dönemin gözde bir eğlence merkezinde sahne alan Tayfur, bu adımından sonra şöhret basamaklarını hızla tırmanacaktı.

Konya'da evlendi!

Konya'da geçirdiği yıllar Ferdi Tayfur'un ölümüyle bir kez daha gündeme geldi. O dönem Konya'da yaşayan Ferdi Tayfur 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile dünya evine girdi. Bu evlilik sadece 2 yıl sürse de çiftin bir oğulları dünyaya geldi. Timur Turanbayburt 13 yaşına kadar Ferdi Tayfur'un babası olduğunu bilmeden yaşadı. 2020 yılında yaşanan bir olay Ferdi Tayfur ve Timur Turanbayburt arasındaki baba-oğul bağını güçlendirdi.

Babasına böbreğini verdi!

Ferdi Tayfur'un Konya'da yaşadığı dönemde evlendiği Zeliha Turanbayburt'tan doğan oğlu 13 yıl babasını hiç tanımamış olsa da Ferdi Tayfur'u hayata bağlayan isim oldu. Ferdi Tayfur'un böbrek yetmezliği geçirdiği zamanda Timur, babasına böbreğini bağışladı. Bu fedakarlık sanatçıyı yeniden hayata bağlamıştı.