Konya’da kartpostallık görüntü! Dünyanın nazar boncuğu beyaza büründü

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyerek kartpostallık manzaralar oluşturdu. Meke Krater Gölü, fotoğrafçılar, doğa tutkunları ve tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor.

Meke Gölü çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, karın beyaz örtüsünün gölde oluşturduğu manzarıyı cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Karla kaplanan göl, eşsiz güzellikteki görüntüsüyle doğaseverleri kendine çekti.

Fotoğraf tutkunları, gölün sakin havası ve karın yansımasıyla kartpostallık fotoğraflar yakaladı. Meke Krater Gölü'nün doğal yapısı ve karla örtülmesi, sadece yerli turistleri değil, aynı zamanda yurt dışından gelen misafirlerinde dikkatini çekti. Almanya'dan gelen bir aile, göl kenarında kamp yaparak doğanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, soğuk havaya rağmen gölün güzelliklerini izleyerek, karla kaplı doğada eğlenceli anlar geçirdi.

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO öğrencisi İsmail Haktan Dayı, "İlk defa Meke Gölü'ne geldim ve burayı çok beğendim. Dünyanın dört bir yanından turistler burayı ziyaret ediyor. Bizim yerli turistlerin de burayı görmesi gerekiyor. Karla birlikte göldeki manzara gerçekten muazzam olmuş" dedi.

Bir diğer öğrenci Eyüp Zafer de, "Arkadaşlarla Meke Gölüne geldik, yemek yedik, çay içtik. Bu muazzam doğal güzelliğin karla kaplanmasını görmek bizleri çok mutlu etti. Yurt dışından da birçok turist burayı ziyaret ediyor. Herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

