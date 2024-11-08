Konya Emniyeti’ne 238 yeni araç

Konya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet kalitesini artırmak için araç filosuna 238 yeni araç ekledi.
Çevik kuvvet şube müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen araç teslim törenine Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Emniyet Mensupları katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Emniyet bünyesine kazandırılan yeni araçlar ile huzur ve güven şehri Konya'nın daha da huzurlu hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.
Konya'da son dönemlerde asayiş olaylarının azaldığını belirten Konya Valisi İbrahim Akın da yeni araç filosuyla emniyet hizmetinin kalitesinin artacağını ifade etti.
Kamu hizmeti için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını çizen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise polis ekiplerine teşekkür etti.
Kurdele kesiminin ardından yeni araçların anahtarları ekiplere teslim edildi.
Kaynak: Haber Merkezi