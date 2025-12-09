Murat Kurum Konya’da! Karapınar yeni belediye hizmet binası açılıyor (CANLI YAYIN)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Konya'nın Karapınar ilçesine gelerek bir dizi açılış ve temel atma programına katıldı. İlçe ziyaretinde vatandaşlar Bakan Kurum'a yoğun ilgi gösterdi.

Açılışa vatandaşlar, protokol üyeleri ve ilçe yöneticileri geniş katılım gösterdi.

ÖNAL; KARAPINAR'DA ÇOK DAHA BÜYÜK PROJELER HAYATA GEÇECEK

Açılış konuşmasını yapan Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, yapılan yatırımların ilçenin çehresini değiştirdiğini belirterek,

"Karapınar'da hayata geçirilen yatırımlar sadece dönüşümden ibaret değil, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artıran, ilçemizi güzelleştiren, modernleştiren büyük adımlardır. Hayata geçirilen projelerin sadece başlangıç olduğunu biliyoruz. Bakanımızın desteği ile Karapınar'da çok daha büyük projelerin hayata geçeceğini göreceğiz.” dedi.

SUNGUR; KARAPINAR'IN TURİZM VE İSTİHDAMINA KATKI SUNACAK

41 bin 653 metrekare alanda yükselen, 249 işyeri, 51 konut ve Kur'an Kursu binasından oluşan Tarihi Sultan Selim Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesinin Karapınar'a değer katacağını söyleyen TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da Karapınar'ın turizm ve istihdamına katkı sunacak bu yatırımın en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

ÖZGÖKÇEN; KONYA'YA HİZMET ETMEK İLK GÖREVİMİZ

AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen de Konya yatırımları hakkında bilgi vererek; "Fiziki projelerimizi, yatırımlarımızı hayata geçirirken gayret ve tevazu ile gönül kazanmaya da devam ediyoruz. Biz bu şehre aşığız. Konya'ya hizmet etmek ilk görevimizdir” dedi.

ALTAY; MEKE GÖLÜ KORUNACAK!

Destek ve sevgileri, sıcak karşılamaları için Karapınarlılara teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da;

"Selimiye ve Kale Mahallelerimizde gerçekleştirilen büyük dönüşümde birçok çalışma eş zamanlı yürütülerek güzel Karapınarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kilometrelerce yol yaptık, sosyal hayata kurslarımızla dokunduk. Meke gölünü korumak için bakanlığımız ile birlikte çok önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. İlçemizin yarınlarına katkı sunacağız. Atık suların yeniden doğaya kazandırılması ile Meke'yi besleyecek bir kaynak oluşturacağız. Dünyanın nazar boncuğu Meke'yi yarınlara taşıyacak atık su arıtma tesisimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi.

VAv​

VALİ AKIN; KONYA'YA VERDİĞİ DESTEK İÇİN MURAT KURUM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Konya Valisi İbrahim Akın Karapınar'da hayata geçen stratejik yatırımların önemine değinerek;

"Vatandaş odaklı yatırımlar; sosyal hayatı destekleyen, ekonomik gelişimi sağlayan, şehir estetiğine değer katan önemli adımlardır. Konya'ya verdiği güçlü destek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum.'' dedi

YENİ BELEDİYE BİNASI AÇILIYOR

Ziyaret kapsamında Karapınar Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirilecek.

SULTAN SELİM CAMİ ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Bakan Kurum, tarihi Sultan Selim Camisi çevresinde yürütülecek kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine de katılacak. Proje; cami çevresinin daha düzenli, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşmasını hedefliyor.

249 İŞYERİ VE 51 KONUTTAN OLUŞAN DEV PROJE

Kentsel dönüşüm kapsamında 249 işyeri, 51 konut, Kur'an kursu binası ve çevre düzenlemesi inşa edilecek. Projenin temel atma töreni, Bakan Kurum'un katılımıyla 9 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

(Meltem Aslan)