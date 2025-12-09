Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesinin çekiliş tarihi belli oldu

Konya'nın ekonomik dinamizmini büyütecek ve kent sanayisinin geleceğini yeniden şekillendirecek Yeni Motorlu Sanayi Sitesi projesinde önemli bir gelişme yaşandı.

KURA TARİHİ BELLİ OLDU!

Konya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Konya Tornacılar Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde projenin ilerleyişine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Baranok, hak sahiplerinin iş yerleriyle ilgili kura çekiminin 2026 yılının Mart ayında gerçekleştirileceği duyurdu.

Yeni Motorlu Sanayi Sitesi'nin Türkiye'de ilk kez "Sıfır Atık” konseptiyle hayata geçirilecek olması, projeyi yalnızca bir yerleşim değişikliği olmaktan çıkararak çevresel sürdürülebilirlik açısından örnek bir model hâline getiriyor. Geri dönüşüm altyapısı, enerji verimliliği, çevre dostu inşaat teknikleri ve modern üretim alanlarıyla planlanan bu büyük yatırım, Konya sanayisinin dönüşümünde de çığır açacak nitelikte.

MODERN VE ÇEVRE DOSTU SANAYİ!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Tornacılar Kaynakçılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok, bir dizi açılış programı için Konya'ya gelen Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile görüştü. Görüşmede hak sahiplerinin iş yerleriyle ilgili kura çekimi 2026 yılının mart ayında gerçekleştirileceğini duyuran Başkan Baranok, "Yeni Motorlu Sanayi Sitesi, Konya esnafı için beklenen en büyük yatırımlardan biridir. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, projenin kura çekiliş tarihinin kesinleştiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Yeni sanayi sitesi için kura çekilişi, 2026 yılının mart ayında yapılacaktır. Bu tarih, hem esnafımız hem de sektörümüz için yeni bir başlangıcın miladı olacaktır. Modern, çevre dostu ve sürdürülebilir bir sanayi sitesine kavuşmak hepimizin ortak hayaliydi. Bugün bu hayal için çok kritik bir adım atılmıştır”

Başkan Baranok açıklamasının sonunda, projeye verdikleri güçlü destek ve katkılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'a teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi