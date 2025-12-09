Konya’ya büyük müjde! Murat Kurum’dan beklenen açıklama geldi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum memleketi Konya'ya yine müjdelerle geldi

Konya'nın simge caddesinde dönüşüm zamanı!

Meram Suriçi Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının açılış töreni için Konya'ya gelen Bakan Murat Kurum, Konya'nın en önemli caddelerinden biri olan Nalçacı için de dönüşüm müjdesi verdi.

Çevresinde Konya'nın ilk apartmanlarını barındıran Nalçacı Caddesinde yeni bir proje başlatılacak. Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı ve Suriçi Çarşısı'ndaki projelerin hızla tamamlandığını hatırlatan Bakan Kurum, "Şimdi de Nalçacı Caddesi'nde yeni projeyi başlatacağız. Hemen bölgede ofisimizi açarak vatandaşlarımıza farklı imkanlar sunacağız.” Dedi.

Kurum, kentsel dönüşümün yalnızca binaları yenilemekle sınırlı olmadığını, şehir yaşamına güvenli ve estetik alanlar kazandırmayı hedeflediklerini de kaydetti. İşte o açıklama:

