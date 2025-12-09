Konya’da muhtar hayatını kaybetti!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mesutlar Mahallesi Muhtarı Hasan Tombak'ın vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla taziye dileklerini iletti.
BAYINDIR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı paylaşımda Tombak'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Görev yaptığı süre boyunca mahallesine hizmeti, dürüstlüğü ve gönül insanı duruşuyla bizlerin de değerli bir mesai arkadaşıydı. Beyşehir'imize kattığı emekler unutulmayacaktır.” ifadelerini kullandı.
EMEKLERİYLE HATIRLANACAK
Bayındır, mesajının sonunda merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, "Kederli ailesine, yakınlarına ve Mesutlar Mahallemize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” sözlerine yer verdi.
Tombak'ın uzun yıllar sürdürdüğü muhtarlık görevi boyunca mahalleliye olan yakınlığı ve hizmet anlayışıyla hatırlanacağı belirtildi.
