Tasavvufun usta ismi sanatçı Ahmet Özhan’dan KONTV’ye ziyaret

Tasavvuf musikisinin usta ismi Ahmet Özhan, Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın sunduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Tarihin Kadrajından programına konuk olmak üzere KONTV'yi ziyaret etti. Televizyonun girişinde Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer ve vakıf mütevellisi tarafından karşılanan Özhan, sıcak bir sohbetle karşılanmanın memnuniyetini dile getirdi.

45 Yıldır Ara Vermeden Geliyorum

Ziyaret sırasında 45 yıldır ara vermeden Şeb-i Arus programları için Konya'ya geldiğini vurgulayan Özhan, "Bu irtifallere katılmayı nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum” dedi.





Hz. Mevlana Gibi Konya'yı da Seviyoruz

KONTV'nin yayın kuruluşu olduğu Anadolu Medya Grup Vakfı'nda her yıl misafir edildiğini hatırlatan usta sanatçı, "Hz. Mevlana'yı sevdiğimiz gibi Konya'yı da seviyoruz. Rabbimin verdiği imkân ve sıhhate şükrediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer ise Ahmet Özhan'ı KONTV'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.





Tasavvufun Derinliği Konuşuldu

Programda tasavvufun insan ruhuna kattığı derinlikten söz eden Özhan, tasavvuf kültürü ve tasavvuf tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Usta sanatçının sözleri, programın izleyicileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: Haber Merkezi