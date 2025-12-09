GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da büyük gurur: Selçuk Üniversitesi’nden bakan Kurum’a fahri doktora

Konya’da büyük gurur: Selçuk Üniversitesi’nden bakan Kurum’a fahri doktora

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1999 yılında İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduğu Selçuk Üniversitesi'nin kendisine verdiği fahri doktoranın takdim törenine katıldı. Bakan Kurum, törenin kendisi için son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Selçuk Üniversitesi'nin takdir ettiği bu fahri doktora ünvanını her zaman gururla, onurla, şerefle taşıyacağım" dedi.

'ÜLKEMİZ, 2026 YILINDA COP31'İN EV SAHİBİ OLMUŞTUR'

Bakan Kurum, konuşmasında Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) da değindi. Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bu yıl dünyada ülkemizi iklim değişikliği konusunda da direksiyona geçirecek önemli bir gelişme daha olacak. Ülkemiz, 2026 yılında COP31'in ev sahibi olmuştur. Önümüzdeki yıl tüm dünyayı; insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda, Antalya'mızda ağırlayacağız. COP31 Zirvesi'ne ev sahipliğini; çok uzun gayretlerin, dünyamıza karşı hissettiğimiz sorumluluğun, yıllar süren müzakere ve istişarelerinin ve tarihimizin en kapsamlı iklim diplomasisi sonucunda kazandık. Herkesin bilmesini isterim ki bu başarı, herhangi bir iklim platformunu yönetme başarısı asla değildir. Bu, Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye'nin tüm dünya devletleri üzerindeki itibarlı duruşunun zaferidir. Bundan böyle Türkiye, COP31 ev sahipliğiyle küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle çizilen rotayı takip eden değil, istikamet çizen bir iklim lideri olmuştur. Dünyada artık herkes, her zamankinden daha fazla Türkiye'nin projelerine kulak kabartacak, ortaya konulan her çözümde Türkiye'nin imzasını görecektir."

Kaynak: DHA

