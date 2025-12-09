Futbolda bahis soruşturması! Konyasporlu Ndao tutuklandı

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonla birlikte, bahis soruşturması genişledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan operasyonda; bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
2023-2024 SEZONUNA KADAR GENİŞLEYEN SORUŞTURMA
Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyonun kapsamı bir hayli geniş.
Bu kapsamda da dosyada, hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.
İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.
Bu gelişmelerin akabinde geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika daha geldi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
29 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildi.
Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender dahil 10 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebinde bulunuldu.
20 KİŞİ TUTUNLANDI
Tutuklama istemiyle sevk edilen Murat Sancak, Ahmet Okatan, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Alassane Ndao, bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Soruşturma kapsamında şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
AHMET ÇAKAR HASTANEDE
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor.
Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA