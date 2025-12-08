Konya’da tır eve girdi: Ev sahibi artık yeter dedi!

Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki tır, yol kenarındaki müstakil eve çarptı.



Tır müstakil eve çarptı



Olay, Orhangazi Mahallesi Türkmen yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, yol kenarında bulunan ve E.D.'ye ait olduğu öğrenilen müstakil eve çarptı. Kazada evde büyük çapta maddi hasar oluştu.





Bu ilk kaza değilmiş



Kazanın görüntülerini paylaşarak bilgi veren ev sahibi şunları söyledi:



"Bulunduğumuz bölgede sürekli trafik kazaları yaşanıyor. Bu ilk kazamız değil; araçlar defalarca evimize çarptı. Bölgedeki yolda mı sorun var yoksa sürücülerde mi bilmiyoruz. Tek talebimiz bu kazaların önüne geçmek için önlem alınmasıdır. Aylar önce de yine aynı kaza oldu. Evimiz sürekli hasar görüyor, mağduruz" dedi.





Daha büyük kayıplardan endişe ediliyor



Mahalle sakinlerinin endişelerini dile getiren ev sahibi şunları ekledi:



"Bu konudan buradaki herkes şikayetçi. Çocuklar okula giderken araç çarpmasından korkuyorlar. Sesimizi duyurun lütfen." Bölge sakinleri, yetkililerin önce önlem almasını bekliyor.

