GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,62
EURO
49,54
STERLİN
56,89
GRAM
5.798,79
ÇEYREK
9.538,21
YARIM ALTIN
18.981,37
CUMHURİYET ALTINI
37.842,65
KONYA Haberleri

Konya’da tır eve girdi: Ev sahibi artık yeter dedi!

Konya’da tır eve girdi: Ev sahibi artık yeter dedi!

Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki tır, yol kenarındaki müstakil eve çarptı.

Tır müstakil eve çarptı

Olay, Orhangazi Mahallesi Türkmen yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki tır, yol kenarında bulunan ve E.D.'ye ait olduğu öğrenilen müstakil eve çarptı. Kazada evde büyük çapta maddi hasar oluştu.



Bu ilk kaza değilmiş

Kazanın görüntülerini paylaşarak bilgi veren ev sahibi şunları söyledi:

"Bulunduğumuz bölgede sürekli trafik kazaları yaşanıyor. Bu ilk kazamız değil; araçlar defalarca evimize çarptı. Bölgedeki yolda mı sorun var yoksa sürücülerde mi bilmiyoruz. Tek talebimiz bu kazaların önüne geçmek için önlem alınmasıdır. Aylar önce de yine aynı kaza oldu. Evimiz sürekli hasar görüyor, mağduruz" dedi.



Daha büyük kayıplardan endişe ediliyor

Mahalle sakinlerinin endişelerini dile getiren ev sahibi şunları ekledi:

"Bu konudan buradaki herkes şikayetçi. Çocuklar okula giderken araç çarpmasından korkuyorlar. Sesimizi duyurun lütfen." Bölge sakinleri, yetkililerin önce önlem almasını bekliyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER