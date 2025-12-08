GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'da felçli hasta yenilikçi stentle tekrar ayakta

Konya’da felçli hasta yenilikçi stentle tekrar ayakta
Konya’da şah damarında oluşan daralma ve baloncuk nedeniyle felç geçiren hasta, uygulanan tedaviyle yeniden yürümeye başladı.

Ali Dolapcı, sağ kol ve bacağında oluşan felçten dolayı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerde hastanın sol şah damarında hem darlık hem de beyne pıhtı atmasına sebep olabilen ve baloncuk oluşturan yapı tespit edildi.

Hastanenin Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir ve ekibi tarafından uygulanan tedaviyle Dolapcı'nın şikayetleri sona erdi.

"Her iki problemi de çözebilecek bir stent geliştirildi"

Prof. Dr. Gökhan Özdemir, aynı damarda iki farklı sorun bulunduğunu, bunlardan birinin baloncuk, diğerinin ise darlık olduğunu söyledi.

Hastanın iyileşmesi için her ikisine de müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Oradaki baloncuğu oluşturan yapının kapatılması, o darlığın da açılması gerekiyordu. Her iki problemi de çözebilecek bir stent geliştirildi. Bu stentin özelliği, hem darlıkta kullanılabiliyor hem de baloncuğu kapatabilecek özelliğe sahip. Hastamızda bunu uyguladık. Başarılı şekilde hem oradaki baloncuğu kapattık hem de darlığı gidermiş olduk. Anjiyo yöntemiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Hastaya ameliyat sırasında herhangi bir anestezi işlemi uygulamadık. Kasıktan girip şah damarına ulaşarak bu işlemi yaptık. Hasta sadece kasıktan girerken iğnenin acısını hisseti. Yaklaşık 25 dakikalık bir işlemden sonra servisimize çıkardığımız hasta, birkaç saat içerisinde tek başına yürür vaziyete geldi."

"Eskiye dönmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Ali Dolapcı, geçici felç ve öksürük şikayetiyle başvurduğu hastaneden sağlıklı şekilde çıktığını dile getirdi.

Günlük hayatta yürümekte ve sosyal işleri yapmakta zorlanmaya başladığını belirten Dolapcı,"Yemek yerken, su içerken sık sık öksürüyordum. Boğazım gıcıklanıyordu. Boğulma derecesine geliyordum. Ameliyattan sonra onların hiçbiri kalmadı. Şu an çok iyiyim, sağlıklıyım. Eskisi gibi sağlıklıyım. Rahatça yemeğimi yiyor, suyumu içiyor, yürüyorum. Eskiye dönmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

