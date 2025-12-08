Pazartesi Akşamı (8 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

8 Aralık Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:
Pazartesi Akşamı Dizileri (8 Aralık)
|Kanal
|Program (Saat 20:00 ve Sonrası)
|TRT 1
|Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)
|Kanal D
|Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
|Show TV
|Rüya Gibi (Yeni Bölüm)
|NOW TV
|Halef (Yeni Bölüm)
|ATV
|(Dizi Yok)
|Star TV
|(Dizi Yok)
"Cennetin Çocukları" Bu Akşam Var mı?
Evet, bu popüler dizi de bu akşam yayınlanacaktır:
Cennetin Çocukları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
TRT 1 Yayın Akışı (8 Aralık 2025)
|Saat
|Program
|19:00
|Ana Haber (Canlı)
|19:55
|İddiaların Aksine
|20:00
|Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)
|00:15
|O Gün Geldiğinde
|01:10
|Yerli Dizi
|04:15
|Seksenler
