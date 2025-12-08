Pazartesi Akşamı (8 Aralık 2025) Hangi Diziler Var? İşte Kanal Kanal Yayın Akışı!

8 Aralık Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziler ve ana kanalların yayın akışı belli oldu. Bu akşamın dizi ve program listesi ile merak edilen soruların yanıtları aşağıdadır:

Pazartesi Akşamı Dizileri (8 Aralık)

Kanal Program (Saat 20:00 ve Sonrası) TRT 1 Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm) Kanal D Uzak Şehir (Yeni Bölüm) Show TV Rüya Gibi (Yeni Bölüm) NOW TV Halef (Yeni Bölüm) ATV (Dizi Yok) Star TV (Dizi Yok)

"Cennetin Çocukları" Bu Akşam Var mı?

Evet, bu popüler dizi de bu akşam yayınlanacaktır:

Cennetin Çocukları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.

TRT 1 Yayın Akışı (8 Aralık 2025)

Saat Program 19:00 Ana Haber (Canlı) 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm) 00:15 O Gün Geldiğinde 01:10 Yerli Dizi 04:15 Seksenler

Kaynak: Haber Merkezi