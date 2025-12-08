Gümrük teminat işlemlerinde yeni dönem: Teminat Bilgi Sistemi kullanıma açıldı

Ticaret Bakanlığı, Teminat Bilgi Sistemi’nin kullanıma açıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gümrük idarelerine sunulan teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin tek bir sistem üzerinden sorgulanabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi, 8 Aralık itibarıyla Ticaret Bakanlığımız birimlerinin kullanımına açılmıştır. Teminat Bilgi Sistemi üzerinde bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektupları ile nakit olarak verilen teminatlara ilişkin olarak teminat ile ilgili genel bilgilerin (teminat türü, teminat statüsü, düzenlenme tarihi vb.) yanında yükümlüye, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu sistemle teminat işlem süreçlerinin takibi ve teminat bilgilerine ulaşım tek bir noktadan hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilecek, işlem süreçleri kısalacak ve verimlilik artacaktır" denildi.



Açıklamada, sistemin bir sonraki aşamada yükümlülerin ve temsilcilerin erişimine açılacağı aktarılarak, "Gümrük idarelerinde işlem gören teminatlarına ilişkin tüm bilgi ve işlem süreçlerini detaylı bir şekilde sorgulamalarına imkan tanınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA