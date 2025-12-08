Beşiktaş - Gaziantep FK Maçının Tahmini 11’i! Beşiktaş İlk 11! Gaziantep FK İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Beşiktaş vs Gaziantep Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında heyecan, İstanbul'da yaşanacak. Beşiktaş kendi sahası Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları, tahmini ilk 11'leri ve eksik oyuncu listesi aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele, 8 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacaktır.
Hangi Kanal
Bu kritik Süper Lig karşılaşması, beIN Connect ve beIN Sports 1 (ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.
Hakem: Sağlam K. (Tur)
Eksik Oyuncular (Sakat ve Cezalılar)
Beşiktaş Oynamayacaklar: Hekimoğlu M. (Kas sakatlığı), Uysal N. (Zede).
Gaziantep FK Oynamayacaklar: Ablak A. (Diz sakatlığı), Gunes M. (Cezalı), M'Bakata S. (Diz sakatlığı), Sangare N. (Cezalı).
Tahmini İlk 11'ler
Beşiktaş'ın Tahmini 11'i (4-2-3-1 Dizilişi): Destanoğlu E. (G) (30), Sazdağı G. (25), Djalo T. (35), Topcu E. (53), Jurasek M. (39), Ndidi W. (4), Kökçü Ö. (11), Cerny V. (18), Toure E. B. (9), Ünder C. (10), Abraham T. (19).
Gaziantep FK'nın Tahmini 11'i (4-2-3-1 Dizilişi): Gorgen Z. (G) (20), Perez L. (2), Kizildağ A. (4), Guler S. (17), Rodrigues K. (77), Ndiaye B. (5), Camara D. (3), Kozlowski K. (10), Maxim A. (44), Lungoyi C. (11), Bayo M. (9).
