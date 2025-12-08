Uzak Şehir 41. Bölüm Nereden İzlenir? Yayın Bilgileri ve Yeni Bölüm Detayları

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı, dramatik hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinin 41. bölümü, bu akşam (8 Aralık Pazartesi) yayınlanmaktadır.

Uzak Şehir 41. Bölüm Nereden İzlenir?



Dizinin yeni bölümü ve tamamı, yayınlandığı televizyon kanalı ve bu kanalın dijital platformları üzerinden takip edilebilir:



Bölümün tamamı, yayın sonrası Kanal D'nin resmi web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden tek parça halinde izlenebilir.



İzlemek İçin Tıklayın

Yeni Bölümde (41. Bölüm) Neler Olacak?



Alya'nın mücadelesi ve Cihan ile Boran arasındaki gerilim, bu bölümde zirveye çıkıyor:

Alya'nın Kararı: Alya, Cihan'ın evlenme teklifini reddeder. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava başlar.

Boran'ın Çıkışı: Coşkulu bir kutlama sırasında Boran, kalabalığın ortasında Alya'yı Cihan'ın yanından çekerek Alya'nın kendi eşi olduğunu duyurur ve ortamı gerer.

Cihan'dan Köşeye Sıkıştırma: Cihan, Kaya'ya karşı hiçbir şeyi saklamaz ve Zerrin'in karnındaki bebeğin babasının Kaya olduğunu açıklar, bu da dengeleri altüst eder.

Zerrin'in Yol Ayrımı: Düğün günü Frankfurt'a gitmeyi planlayan Zerrin, Demir'den gelen bir telefonla gitmek ve kalmak arasında hayatını etkileyecek bir karar vermek zorunda kalır.

Başrol Oyuncuları



Ozan Akbaba

Sinem Ünsal

Uzak Şehir'in bu akşamki canlı yayınına veya yayınlandıktan sonraki tam bölümüne ulaşmak için Kanal D'nin resmi kanallarını takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi