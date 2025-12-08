Ziynet hırsızları kaçarken Konya’da kaza yaptı: 1 ölü, 1 tutuklandı

Aksaray’da bir evden 600 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karışan 2 şahıs, geçirdikleri trafik kazasıyla yakalanırken, şahıslardan biri olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık olayı geçtiğimiz ay Kurtuluş Mahallesi'nde bir ikamette yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, S.K. (38) ve G.B. (35) isimli şahıslar bir eve girerek 600 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Ardından Fatih Mahallesi'nde bir aracı da çalan hırsızlar kayıplara karışırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Tahkikat çerçevesinde çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Bir süre sonra şahısların Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazası geçirdiğini belirleyen polis, G.B. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini, S.K.'nın da hastanede tedavi altında olduğunu belirledi. Hastanedeki tedavisinin ardından S.K. adli mercilere sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
