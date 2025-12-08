Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
FİKRİYE KARAKAŞ
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
EMEL CİCİ
|
KARAMAN
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
CENNET ERDOĞDU
|
IŞIKLAR
|
YEDİLER MEZARLIĞI
|
SITKI ATICI
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
RAHİME ÇAVUŞOĞLU
|
YENİCEOBA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MUKADDER DOĞAN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
AHMET ERÇOŞGUN
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
AYŞE ÖZKAN
|
KÜÇÜKILICAPINAR
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
SULTAN KELLELİ
|
HADİM
|
Alakova Eski (Küçük)-2 Mezarlığı
|
MEDİNE YILMAZ
|
CERİT
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
RAMİZ AYDİLEK
|
ZAFERİYE
|
DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96