KONYA Haberleri

Konya'da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 08 Aralık 2025 Pazartesi günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

FİKRİYE KARAKAŞ

KONYA
01-07-1962

MUSALLA MEZARLIĞI

EMEL CİCİ

KARAMAN
01-12-1993

ALİYENLER MEZARLIĞI

CENNET ERDOĞDU

IŞIKLAR
10-02-1937

YEDİLER MEZARLIĞI

SITKI ATICI

KONYA
14-04-1971

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RAHİME ÇAVUŞOĞLU

YENİCEOBA
15-12-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUKADDER DOĞAN

KONYA
23-01-1957

MUSALLA MEZARLIĞI

AHMET ERÇOŞGUN

KONYA
01-05-1943

ARAPLAR MEZARLIĞI

AYŞE ÖZKAN

KÜÇÜKILICAPINAR
18-03-1964

ULUIRMAK MEZARLIĞI

SULTAN KELLELİ

HADİM
01-07-1932

Alakova Eski (Küçük)-2 Mezarlığı

MEDİNE YILMAZ

CERİT
19-06-1934

MUSALLA MEZARLIĞI

RAMİZ AYDİLEK

ZAFERİYE
22-07-1950

DERE KÜÇÜK (Aşağı) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

