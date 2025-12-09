GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da uyuşturucu operasyonları! Yüklü miktarda madde ele geçirildi: 76 tutuklama

Ali Asım Erdem
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Konya’da uyuşturucu operasyonları! Yüklü miktarda madde ele geçirildi: 76 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik önemli bir başarıya imza atıldı.

Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

İl genelinde yürütülen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında; 33.581 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 624,33 gram kokain, 1 kilo 349,19 gram sentetik kannabinoid, 414,01 gram bonzai hammaddesi (toplam 62 kg sentetik kannabinoid üretilebilir), 288,85 gram esrar, 229 adet captagon, 119,28 gram metamfetamin, 79 adet ecstasy, 34.446 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 32,31 gram eroin, ayrıca 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

76 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından düzenlenen 42 operasyonda 71 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 46 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Bunun yanı sıra, uyuşturucu suçlarından aranan 47 şahıs da yakalandı; bunlardan 30'u tutuklandı. Toplam 76 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Ali Asım Erdem)

