Konya’da uyuşturucu operasyonları! Yüklü miktarda madde ele geçirildi: 76 tutuklama

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 15 günde gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik önemli bir başarıya imza atıldı.
Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
İl genelinde yürütülen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında; 33.581 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 624,33 gram kokain, 1 kilo 349,19 gram sentetik kannabinoid, 414,01 gram bonzai hammaddesi (toplam 62 kg sentetik kannabinoid üretilebilir), 288,85 gram esrar, 229 adet captagon, 119,28 gram metamfetamin, 79 adet ecstasy, 34.446 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 32,31 gram eroin, ayrıca 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.
76 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından düzenlenen 42 operasyonda 71 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 46 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Bunun yanı sıra, uyuşturucu suçlarından aranan 47 şahıs da yakalandı; bunlardan 30'u tutuklandı. Toplam 76 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Ali Asım Erdem)