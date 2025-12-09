Konyaspor’da Fenerbahçe mesaisi!

Konyaspor, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yeniden başlıyor! Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde toplanan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yeniden başlıyor! Ligin 15. haftasında 6 Aralık Cumartesi günü Rizespor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, bu maçın hemen 7 Aralık Pazar günü tesislerde toplanarak yenileme çalışması yapmıştı. Konyaspor, akabinde ise 2 günlük izne ayrılmıştı.
Fenerbahçe hazırlıkları, kaldığı yerden devam!
Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. 10 Aralık Çarşamba günü teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde toplanacak yeşil-beyazlılar, günü taktik antrenmanla değerlendirecek.
Sıkışık takvim
Konyaspor, sıkışık bir takvimde çalışmalarını sürdürecek. 11 Aralık Perşembe ve 12 Aralık Cuma günlerini hücum varyasyonlarıyla değerlendirecek Anadolu Kartalı, 13 Aralık Cumartesi günü de savunma ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirecek. Konyaspor, 14 Aralık Pazar günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Fenerbahçe ile Konyaspor arasında, 15 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”