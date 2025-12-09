GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Karapınar bakan evladını bekliyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Karapınar bakan evladını bekliyor

Konya'da bugün yoğun bir program gerçekleştiren Bakan Kurum son durağı Karapınar'da bekleniyor. Sabah Meram Belediyesinin Suriçi Çarşısını hizmete açan sonra Selçuk Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı takdim edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, günün son programı için Karapınar'a doğru yola çıktı.

Bakan Kurum'un ilçeye geleceğini duyan hemşehrileri ise sabahın erken saatlerinden itibaren Belediye Meydanı'nda toplanmaya başladı. İlçe halkı, soğuk havaya ve uzun bekleyişe rağmen meydandan ayrılmayarak Bakan Kurum'a duydukları sevgiyi gösterdi.

Bugün Karapınar'ın girişinden açılışın yapılacağı meydana kadar olan güzergâh, adeta bayram yerine döndü. İlçenin birçok noktasına Bakan Kurum'un fotoğraflarının yer aldığı büyük afişler asıldı. "Ata yurduna hoş geldin”, "Memleketin seninle gurur duyuyor” gibi ifadeler günün anlamını yansıttı.

Kurum, Karapınar'da Belediye Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirecek; ardından Sultan Selim Külliyesi'nin restorasyon çalışmalarını başlatacak.

Programın ardından Bakan Kurum'un Ankara'ya dönmesi bekleniyor.

