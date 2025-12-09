Meteoroloji Konya’da 9 ilçeyi uyardı! Beyaz bereket geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya merkez ve 31 ilçe için beş günlük hava tahmin raporlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre kent genelinde hafta sonuna kadar puslu ve yer yer soğuk hava hâkim olacak. Bazı ilçelerde gece sıcaklıklarının -3 ile -4°C seviyelerine kadar düşmesi beklenirken, gündüz sıcaklıkları ise 6 ile 9°C arasında değişecek.

YARIN HADİM VE TAŞKENT'TE KAR YAĞIŞI VAR

Meteoroloji'den alınan güncel verilere göre 10 Aralık Çarşamba, yani yarın, Hadim ve Taşkent ilçelerinde kar yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların bu bölgelerde daha da düşmesi ve yer yer buzlanma görülmesi öngörülüyor.

9 İLÇEDE KAR BEKLENİYOR

Tahminlere göre 11 Aralık Perşembe günü Konya'nın Ahırlı, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde etkisini göstereceği bildirildi.

