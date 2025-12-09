Meteoroloji Konya’da 9 ilçeyi uyardı! Beyaz bereket geliyor
- Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya merkez ve 31 ilçe için beş günlük hava tahmin raporlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre kent genelinde hafta sonuna kadar puslu ve yer yer soğuk hava hâkim olacak. Bazı ilçelerde gece sıcaklıklarının -3 ile -4°C seviyelerine kadar düşmesi beklenirken, gündüz sıcaklıkları ise 6 ile 9°C arasında değişecek.
YARIN HADİM VE TAŞKENT'TE KAR YAĞIŞI VAR
Meteoroloji'den alınan güncel verilere göre 10 Aralık Çarşamba, yani yarın, Hadim ve Taşkent ilçelerinde kar yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların bu bölgelerde daha da düşmesi ve yer yer buzlanma görülmesi öngörülüyor.
9 İLÇEDE KAR BEKLENİYOR
Tahminlere göre 11 Aralık Perşembe günü Konya'nın Ahırlı, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışların özellikle yüksek kesimlerde etkisini göstereceği bildirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”