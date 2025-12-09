Bakan Kurum: Bir ülke büyüklüğündeki alanı deprem bölgesine yeniden kurduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilin etkilendiği deprem bölgesine ilişkin “O gün yaralarımızı sarmak için birbirimize sarılıyorduk; bugün sevinçle hasret gideriyoruz. 450 bin konut. Dile kolay, bir ülke büyüklüğündeki alanı orada yeniden kurduk. Sadece ev yapmadık; dükkanları, çarşıları, meydanı, okulları, parkları, tüm sosyal donatılarıyla birlikte şehirleri tamamladık“ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Meram Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci Etap açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, bakanlık olarak Konya'ya yapılan yatırımların 229 milyar lirayı aştığını belirterek, "Hamdolsun bugün, Bakanlık olarak Konya'mıza kazandırdığımız yatırımların toplam tutarı 229 milyar lirayı aştı. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta ve kültürel ihya projelerine kadar her alanda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra devam eden 37 milyar lira tutarındaki projelerimizle şehrimizin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

'İSTANBUL'U OLASI BİR AFETE HAZIRLAMAK İÇİN HASSASİYET GÖSTERİYORUZ'

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm konusunda özellikle İstanbul'u olası bir afete hazırlamak için hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Kentsel dönüşümle 81 ilimizde 10 milyona yakın vatandaşımızı sağlam konutlara kavuşturduk. Sosyal konutlarla yaklaşık 5 milyondan fazla vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Özellikle İstanbul'u olası bir afete hazırlamak için hassasiyet gösteriyor, bu kapsamda her iki kentsel dönüşümden birini şehrimizde yapıyoruz. Tabii tüm bunları 11 ilimizdeki asrın inşa çalışmalarımız sürerken yaptığımızı de belirtmem lazım."

'27 ARALIK'TA HATAY'DA SON ANAHTARLARI TESLİM EDECEĞİZ'

11 ili kapsayan deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Hafta sonu Hatay'daydım. Yine birkaç gün önce de Kahramanmaraş'taydım. İnanın; 6 Şubat'ın hemen sonrasında orada bulunan biri olarak gelinen aşamadan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. O gün birlikte ağladığımız vatandaşlarımızla, bugün yeni evlerinde huzurla oturuyoruz. O gün yaralarımızı sarmak için birbirimize sarılıyorduk; bugün sevinçle hasret gideriyoruz. 450 bin konut. Dile kolay, bir ülke büyüklüğündeki alanı orada yeniden kurduk. Sadece ev yapmadık; dükkanları, çarşıları, meydanı, okulları, parkları, tüm sosyal donatılarıyla birlikte şehirleri tamamladık. Bu süreçte Konyalı hemşerilerimiz yine bu millete vefalarını ortaya koydular, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz hakikaten çok büyük emekler verdiler, alın teri döktüler. İnşallah 27 Aralık'ta da Cumhurbaşkanımızla Hatay'da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz. O gün, Konyalıların emekleriyle, büyük bir teşekkürü hak eden Uğur İbrahim Altay kardeşimin gayretleriyle ayağa kalkan Habibi Neccar Camiimiz tarihi yürüyüşüne yeniden başlayacak. Hep birlikte; yıl sonunda söz verdiğimiz 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii 11 ilimizdeki çalışma birkaç cümleye sığdırabilecek bir çalışma değil, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yeniden diriliş seferberliğidir. Şunu söylemeliyim ki; bugün Türkiye 453 binden fazla konutu tamamlayan, saatte 23, günde 550 konut teslim eden bir ülke seviyesine ulaşmışsa, bu başarı; kararlılığın, azmin ve devlet millet dayanışmasının eseridir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilimizde 500 bin sosyal konutu hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA