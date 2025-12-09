Konya’nın kalbinde devasa proje! Türkiye’ye imza olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün (09 Aralık 2025 Salı) bir dizi program ve açılış için Konya'da olacak. Bakan Kurum, güne kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli adımlarından biri olan Sur İçi Çarşısı'nın 1. etap açılışıyla başlayacak.

TARİHİ SURİÇİ ÇARŞISI'NDA YENİ DÖNEM

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya'daki dönüşüm vizyonunu şu sözlerle duyurdu:

"Konya'nın kalbinde devasa bir dönüşüm projesi…

Dünü ve bugünü buluşturan Tarihi Suriçi Çarşımızın 1. etabını bugün hizmete sunuyoruz.

Bu vizyon proje sadece Selçuklu mirasını değil geleceğimizi de koruyacak; Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurduğumuz bir imza olacak.”

Sur İçi bölgesinde temel hedefin hem tarihî kimliği yaşatmak hem de modern bir ticaret alanı oluşturmak olduğu ifade edildi.

BAKAN KURUM ÜÇ AYRI PROGRAMDA BULUNACAK

Bakan Kurum'un Konya ziyaretindeki ilk durak, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı – Sur İçi Çarşısı 1. Etap Açılış Töreni olacak. Ardından Bakan Kurum, Selçuk Üniversitesi Fahri Doktora Takdim Törenine katılacak. Günün son programı ise Karapınar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni olacak.

KONYA'DA TARİH, ŞEHİRCİLİK VE YATIRIM GÜNÜ

Bakan Kurum'un ziyaretinin, hem kentsel dönüşüm vizyonu hem de yerel kalkınma projeleri açısından "Konya için önemli bir gün” olduğu değerlendiriliyor. Sur İçi Çarşısı'nın ilk etabının açılmasıyla birlikte bölgenin çehresinin değişmesi, sosyal ve ekonomik yaşamın canlanması bekleniyor.

(Meltem Aslan)