Sultan Selim Camii neden kapatıldı? Çatlaklar tramvay yüzünden mi oldu?

Konya’nın meşhur camilerinden biri olan Sultan Selim Camii geçici süreyle ibadete kapatıldı. Peki, kapatılma gerekçesi neydi? Sultan Selim Camiinde şu sıralar ne tür çalışmalar yapılıyor? Cami ibadete ne zaman açılacak? Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, KONTV Haber’e anlattı.

Karatay ilçesinde Mevlana Türbesi'nin batı kısmında 454 yıldır ihtişamıyla ayakta duruyor.

Pek çok ziyaretçinin de ilgisini çeken Sultan Selim Camii cami alınan karar doğrultusunda Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 28 Eylül'de ibadete kapatıldı.





SULTAN SELİM CAMİİ NEDEN KAPATILDI? ÇALIŞMALAR NE DURUMDA?



Sultan Selim Caminin içerisinde ve dışarısında şu sıralar hummalı bir çalışma var. Camiide süren çalışmalar hakkında Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç KONTV Haber'e detay verdi.

Camiinin zemininden kaynaklı çatlamalar oluştuğunu ve bu çatlamaların kaynağı nedeniyle çalışma başlatıldığını ifade eden Kılınç, "Cami içinde dışında 20 metre ve 30 metre aralığında sondajlarla zemin etüt çalışması yapılıyor. Aynı zamanda cami çevresinde ivmeölçerlerle titreşim verileri de alınıyor. Söz konusu işlemlerden alınacak olan bu veriler ışığında caminin 3 boyutlu modelinin zemin etkileşimli olarak hazırlanması, performans seviyesi, hasar nedenleri ve yapısal davranışları belirlenecek. Sondajlardan alınan verilerle hazırlanan geoteknik rapora esas yapının ve zeminin güçlendirme projesi hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

CAMİİDEKİ ÇATLIKLARA "TRAMVAY NEDEN OLDU" İDDİASI

Caminin içinde meydana gelen çatlaklıklarla ilgili " tramvayların sebep olduğu" iddialarına Kılınç, "En son yaptığımız ivme ölçerlerde tramvayın bu yapıya hiç bir etkisinin olmadığı belirlendi. Çıkan raporda da bu konuya yer verilecek." ifadesini kullandı.



15 EKİM SALI GÜNÜ YENİDEN İBADETE AÇILMASI BEKLENİYOR

Caminin proje çalışmasının tamamlanmasının ardından 15 Ekim Salı günü yeniden ibadete açılması amaçlanıyor.



MEVLANA MÜZESİNİN BAHÇE DUVARINDA DA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sultan Selim Caminin hemen yanı başında olan Mevlana Müzesinin bahçe duvarında da meydana gelen çökme ile ilgi de Konya Kültür ve Turizm il Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi