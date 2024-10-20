AK Parti’de 8’inci Büyük Olağan Kongre sürecinin başlamasının ardından Konya’da ilk Olağan Kongre, dün Güneysınır’da yapıldı ve ardından Akören ilçesinde seçimler ile devam etti. Bugün ise Ereğli ilçesinde kongre süreci devam ediyor. Bu kapsamda Mevcut Başkan İbrahim Erol tek liste ile seçime gidiyor.AK Parti’nin 8. Büyük Olağan Kongreleri Ereğli’de devam ediyor
AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, Konya'nın Güneysınır ve Akören ilçelerinin ardından Ereğli'de devam ediyor.
AK Parti Ereğli 8.Olağan Kongresinde İlçe Başkanı İbrahim Erol tek liste ile seçime gidiyor.
400 delegenin oy kullanacağı seçime, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekillerinden, Tahir akyürek, Mehmet Baykan ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Erkan Kandemir de yerini aldı.
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