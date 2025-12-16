GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Gain Medya kimin? Anahat Holding sahibi kim? Selahattin Aydın kimdir? Gain Medya sahibi kim?

Gain Medya kimin? Anahat Holding sahibi kim? Selahattin Aydın kimdir? Gain Medya sahibi kim?

Gain Medya'nın sahiplik yapısı ve Anahat Holding bağlantısı, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte kamuoyunda yeniden gündeme geldi. "Gain Medya kimin, Anahat Holding kime ait, Selahattin Aydın kimdir?” soruları merak konusu oldu. İşte verilen alt başlıklara göre net ve güncel bilgiler:

Gain Medya kimin?

Gain Medya, 2025 yılında el değiştirerek Anahat Holding A.Ş. bünyesine geçti. Dijital yayın platformu GAİN, bu satın almanın ardından Anahat Holding çatısı altında faaliyet göstermeye başladı.

Gain Medya sahibi kim?

Gain Medya'nın sahibi, şirketi satın alan Anahat Holdingtir. Satın alma sürecinin ardından şirket yönetiminde Selahattin Aydın öne çıkan isim oldu.

Anahat Holding kimin?

Anahat Holding, iş dünyasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir holding olarak biliniyor.

  • Holdingin yönetiminde etkili olan isim Selahattin Aydın'dır.

  • Gain Medya'nın satın alınmasıyla birlikte holding, medya ve dijital yayıncılık alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Selahattin Aydın kimdir?

Selahattin Aydın, Anahat Holding'in yönetim kadrosunda yer alan ve Gain Medya'nın satın alma sürecinde adı ön plana çıkan iş insanıdır.

  • Anahat Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak anılmaktadır.

  • Gain Medya'nın yeni dönem yapılanmasında kilit rol üstlenmiştir.

