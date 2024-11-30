Gülsüm Özkan kaleme aldı! Oldu İşte

Yenikonya.com.tr Köşe Yazarı Gülsüm Özkan, ‘Oldu İşte İlk Buluşma İlk Aşk' isimli kitabını, kitapseverlerin beğenisine sundu. Yoğun ilgi gören imza gününde konuşan Özkan, 6 yıllık köşe yazarlığı serüvenini okuyucularıyla buluşturduğunu söyledi.
Okurları yalnız bırakmadı
Yenikonya.com.tr Köşe Yazarı Gülsüm Özkan, ‘Oldu İşte İlk Buluşma İlk Aşk' isimli kitabı ile okuyucularıyla buluştu. ANMEG Plaza'da kitapseverlerle bir araya gelen Yazar Gülsüm Özkan'ın kitabının imza gününe yoğun ilgi gösterildi.
Hayallere farklı percere
Yenikonya.com.tr'de kaleme aldığı yazıları derleyen Yazar Özkan, tecrübelerini okuyucuyla buluşturmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Hepiniz zahmet edip buraya zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz.” dedi. "6 yıllık bir köşe yazarlığı serüvenimiz vardı ve günlük olarak hayata bakışımı ele alan yazıların bir kısmını kitapta bir araya getirdim. 350 sayfalık bir kitap, 300 kadar günlük yazımız bulunuyor.” diyerek kitabının hayalleri olan okuyucular için farklı pencereler açacağını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi