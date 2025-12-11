Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı adlı filmde “sınıf mümessili“ olmak için bilek güreşi yapan karakterler hangileridir?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde bilek güreşi yapan karakterler kimlerdir?” sorusunun cevabı Tulum Hayri ve Domdom Ali oldu.

"Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filminde sınıf mümessili seçimi için bilek güreşi yapan karakterler kimlerdir?



7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde Türk sinemasının unutulmaz serilerinden Hababam Sınıfı ile ilgili nostaljik bir soru yarışmacıya yöneltildi.

Yarışmada sunulan şıklar şunlardı:

A: Damat Ferit – Güdük Necmi

B: Hayta İsmail – Badi Ekrem

C: Tulum Hayri – Domdom Ali

D: Veysel Efendi – Paşa Nuri

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı: Sınıf Mümessilliği İçin Kimler Bilek Güreşi Yaptı?

Filmde sınıf mümessilini belirlemek için düzenlenen eğlenceli bilek güreşi sahnesinde Tulum Hayri ile Domdom Ali karşı karşıya gelir. Sahne, serinin en akılda kalan anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: Tulum Hayri – Domdom Ali

Kaynak: Haber Merkezi