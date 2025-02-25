Kızıl Goncalar 39. Bölüm Tek Parça Full İzle! NOW TV Kızıl Goncalar son bölüm izle

Kızıl Goncalar dizisinin 39. bölümü, 24 Şubat 2025 tarihinde NOW TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümü internet ortamına yüklendi ve şimdi tek parça olarak izlenebilir. Kızıl Goncalar 39. bölümünü full izlemek için ilgili bağlantıya haberimizden ulaşabilirsiniz.

NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü büyük ilgi gördü. "Kızıl Goncalar"ın dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosunu mercek altına aldık. Dizinin yeni bölümünü izlemek için ilgili linki haberimizde bulabilirsiniz. İşte NOW TV'den Kızıl Goncalar 39. bölüm izleme bağlantısı. Diziyle ilgili tüm haberler haberimizde!

KIZIL GONCALAR 39. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Can'ın ölümüyle büyük bir acıyla yüzleşen Cüneyd, Can'ı kendisinin öldürdüğünü düşünüp ölümünün izlerini süreceği bir yolculuğa çıkarken Zeynep'ten mürşitlik yarışına dair aldığı kararı ululara iletmesini ister. Zeynep ise Cüneyd için Cüneyd'e rağmen riskli bir oyuna girip tekkedeki kadınlar için büyük bir adım atmaya karar verir.

Zeynep'in hamlesiyle köşeye sıkışan Sadi Hüdayi karşı atağa geçip zafer kazanacakken, Feyza ile sınanacağından habersizdir. Zeynep'e gizli oyununda yardımcı olan Meryem bir yandan da Can'ın ölümü konusunda Cüneyd'i suçlayan Levent'i Cüneyd'le görüşmeye ikna eder. Zeynep'in kadınlarla ilgili hamlesi Meryem'i de duvarlarını yıkacağı bir yolculuğa çıkaracaktır.

Çıktığı yolculukta Zeynep'le ve en sonunda da Levent'le yürüyen Cüneyd, Aziz'in her şeyi anlayıp harekete geçmesiyle köşeye sıkışır. Cüneyd, karşısında Aziz olduğunu bilmeden ipuçlarının peşinde yürümeye devam ederken nihayet aklını esir alan sırla yüzleşip tehlikeli bir karar verecektir.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) İZLE

Kızıl Goncalar dizisinin NOW TV'de 24 Şubat 2024 Pazartesi günü yayınlanan 39. bölüm (son bölüm) tek parça full izleyebileceğiniz link aşağıdadır.

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM FULL İZLE LİNKİ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi