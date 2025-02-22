Şakir Paşa Ailesi final mi yapıyor, neden final yapıyor? Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm olacak mı?

Yayınlandığı günden bu yana RTÜK engeline takılan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisiyle ilgili yeni bir karar alındı. Her Pazar akşamı yeni bölümleriyle NOW ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi hakkında takipçilerini üzen bir haber gündeme geldi. Şakir Paşa ailesinin torunları, daha önce “Dizi bizden izin alınmadan çekiliyor“ diyerek bir basın açıklaması yapmıştı. Peki, Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırıldı mı ve neden? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi final mi yaptı?

Geçtiğimiz haftalarda, Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği Büyükada'daki tarihi köşkün, yeniden tasarlanan dekoru, gece yarısı çıkan bir yangında tamamen kül oldu. Yangının ardından RTÜK, dizinin "mahrem alanların korunmadığı, çarpık ilişkiler ve cinsellik içeren sahnelerle aykırı unsurlar içerdiği" gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verdi. Yayınlandığı günden beri büyük tartışmalara yol açan bu yeni dizi hakkında izleyicilerini üzen bir gelişme daha yaşandı. Peki, Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırıldı mı ve neden? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi final mi yaptı?

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırıldı mı, neden?

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucunda, dizinin mahkeme kararı ile durdurulduğu açıklandı. Kabaağaçlı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailemizin itibar ve şerefine ağır saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayının durdurulmasına karar vermiştir."

Şakir Paşa Ailesi final mi yapıyor?

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları, dizinin senaryosunda aileye yönelik gerçeği yansıtmayan unsurlar bulunduğunu belirterek dava açtı. Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayınlarının durdurulmasına karar verdi.

Dizide yer alan bazı sahnelerin "gerçeğe aykırı ve itibar zedeleyici" olduğu öne sürüldü. Şakir Paşa'nın gelini ile yasak aşk yaşadığı iddiasından, Cevat Şakir'in babasını vurmasına kadar birçok konu, mahkeme tarafından değerlendirildi.

Şakir Paşa Ailesi dizisi bitiyor mu?

Mahkeme kararında, dizinin mevcut bölümlerinin yayınlanmaması ve yeni bölümlerinin çekilmemesi yönünde hüküm verildi. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ailesinin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan bu yapım, gerçeğe aykırı bir şekilde dedelerimize yönelik itibar suikastı içermektedir. Açtığımız dava sonucunda İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, dizinin yayınının ve yeni bölümlerinin durdurulmasına karar vermiştir.”

Dizinin yapımcılarından henüz resmi bir açıklama gelmezken, dizinin geleceği belirsizliğini koruyor. Yapım ekibinin mahkeme kararına itiraz edip etmeyeceği ise merak konusu.

Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm gelecek mi?

Şakir Paşa Ailesi dizisi için durdurulma kararı alınması ve yeni bölüm fragmanının yayınlanması akıllarda soru işareti bıraktı. Pazar günleri televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil.

Şakir Paşa Ailesi dizisine neden durdurulma kararı alındı?

Yayınlandığı andan itibaren gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının gerçeğe aykırı ve itibar zedeleyici senaryosu gerekçesiyle açtığı dava kapsamında durduruldu.

Kaynak: Haber Merkezi