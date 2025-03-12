Trump Zelenskiy’yi yeniden Beyaz Saray’a davet edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi yeniden Beyaz Saray’a davet edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirdi. Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz” dedi.

Trump, ‘Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği' yönündeki soruya, "Evet, kesinlikle” yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkesle ilgili bu hafta görüşeceğini kaydeden Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir. Ateşkesin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya'ya bunu yaptırabilirsek, bu harika olur. Yapamazsak, devam ederiz ve insanlar ölmeye devam eder, hem de çok sayıda insan ölür” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA