GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkati çekti

Yunan basını Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkati çekti
Yunan basını, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yayımladığı son rapora işaret ederek Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişiyle güç kazandığına dikkati çekti.

Çeşitli gazeteler ve internet sitelerinde yayımlanan haberlerde Türk savunma şirketleri Baykar, ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) dünyanın en büyük 100 silah tedarikçisi arasına girdiği, bu üç şirketin 2023 yılı toplam satış gelirlerinin 6 milyar doları bulduğu belirtildi.

Haberlerde, bu oranın dünya genelindeki toplam savunma harcamaları içinde önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi sektöründe yükselen güç haline geldiği, üçüncü ülkelere satışlar ve uluslararası işbirlikleriyle ülkenin konumunu da pekiştirdiği bildirildi.

Savaş teknolojilerine talebin, özellikle Ukrayna'daki çatışmaların ve Gazze'ye yönelik saldırıların artmasıyla Türk savunma sanayisi şirketlerinin bu alandaki etkisini daha da güçlendirdiği belirtilen haberlerde, Türkiye'nin yerli ve milli üretime verdiği önemin, savunma sanayisinin hem ulusal hem de uluslararası arenada büyümesini desteklediği tespiti yer aldı.

Haberlerde Baykar'ın stratejik konumuna ayrı parantez açıldı

Türk savunma sanayisinde Baykar'ın stratejik konumuna ayrı parantez açılan haberlerde, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna'dan Arnavutluk'a kadar birçok ülke tarafından tercih edildiği, Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarda tercih edilerek etkin oyuncu haline geldiği vurgulandı.

Türk savunma sanayisi sektörünün önemli bir konuma geldiğinin altı çizilen Yunan basınında Baykar'ın 27 ülkeye İHA ihraç ettiği ve bunların arasında NATO üyesi 6 ülke ile 4 Avrupa Birliği (AB) üyesinin bulunduğu belirtildi.

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girmişti.

Listede ASELSAN 54, Baykar 69. ve TUSAŞ 78. sırada yer almıştı.

Türk şirketlerinin toplam gelirleri, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER