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Akaryakıtta tarife değişecek: Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tarife değişecek: Motorine indirim geliyor
Brent petrol ve dolar kurundaki geri çekilmenin ardından motorine indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 97 kuruş indirim gerçekleşecek.

Sürücüleri sevindirecek haber...

ÖTV zammı ile 45 lira seviyelerine yükselen benzin ve motorin fiyatları, otomobil sahiplerini zorluyordu.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİM MÜJDESİ GELDİ

Bu gelişmelerin ardından sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre akaryakıtta indirim müjdesi geldi.

MOTORİNE İNDİRİM

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 97 kuruş indirim bekleniyor.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzinde de geçtiğimiz gün 97 kuruş indirim yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 42.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 42.54 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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