Konya’da gram altın ne kadar? 10 Mart 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 dolar kaç TL?

Konya’da gümüş fiyatları, altın kadar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 10 Mart 2025 tarihi itibarıyla Konya’da gram gümüş fiyatı ne kadar? Konya’da gram altın ne kadar? Ayrıca, Konya’daki güncel Dolar ve Euro kuru nedir? İşte, 18 Şubat 2025 itibarıyla Konya’daki güncel gümüş fiyatları ve döviz kurları hakkında detaylar…

10 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel gram gümüş ve gram altın fiyatları şu şekilde: KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? Granül Gümüş: Alış 37,800 - Satış 39,311 Külçe (50 GR): Alış 1.887,05 - Satış 2.434,48 Külçe (500 GR): Alış 18.797,48 - Satış 20.089,71 KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR? Gram Altın (Tüm): Alış 3.446,32 TL - Satış 3.498,56 TL Gram Altın (Bozuk): Alış 3.158,35 TL - Satış 3.250,49 TL KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA? Dolar / TL Alış: 36,473 - Satış: 36,557 Euro / TL Alış: 39,398 - Satış: 39,608 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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