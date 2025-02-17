Konya’da gümüş ne kadar? 17 Şubat 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 gr gümüş kaç TL?

Konya’da gümüş fiyatları, altın kadar vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, 17 Şubat 2025 itibarıyla Konya’da gram gümüş fiyatı ne kadar? Ayrıca, Dolar ve Euro’nun Konya’daki güncel kuru nedir? İşte 17 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Konya’daki güncel gümüş fiyatları ve döviz kuru bilgileri…

17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel gram gümüş fiyatları şu şekilde: KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? Granül Gümüş: Alış 36,260 - Satış 39,062 Külçe (50 GR): Alış 1.698,76 - Satış 2.415,61 Külçe (500 GR): Alış 17.413,34 - Satış 19.889,17 Külçe (1 KG): Alış 35.511,70 - Satış 38.652,54 KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA? Dolar / TL Alış: 36,261 - Satış: 36,365 Euro / TL Alış: 37,888 - Satış: 38,108 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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