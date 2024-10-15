Adnan Oktar’ın finansal yapılanma davası görüldü

Adnan Oktar organize suç örgütünün ’finansal yapılanması’na yönelik davaya bugün devam edildi. Mahkeme, Adnan Oktar ve diğer sanıkların gelecek duruşmada mahkemede hazır bulunmalarına karar vererek duruşmayı 14 Ocak’a erteledi.

Adnan Oktar organize suç örgütünün 'finansal yapılanması'na yönelik yürütülen davaya bugün devam edildi. Adnan Oktar'ın da bulunduğu 72 sanıklı duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, 7 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Adnan Oktar'ın avukatı, müvekkilinin duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmasını talep etti. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

'EVİM ÖRGÜT EVİ DEĞİL'

Avukat olan tutuksuz sanık Seda Nur Şimşeker, mahkemedeki savunmasında, "Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Ev arkadaşlarımdan biri, evimizin örgüt evi olduğunu söylüyor ama o ev bizim evimiz, örgüt evi değil. Biz üç kız eve çıkmak istedik ve çıktık. Adnan Oktar, benim hayatımda tanıdığım en güzel insan. Bana hakaret ettiği iddiaları da yalan. Adnan Oktar bizi hep el üstünde tutmuştur. Ben bir suç örgütü üyesi değilim" dedi.

'ÖRGÜTE MADDİ YARDIM YAPTIĞIM İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR'

Tutuksuz sanık Gamze Gençoğlu ise savunmasında, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beni gardiyanlıkla suçluyorlar. Ben hiçbir zaman hiçbir grubun üyesi olmadım. Güya benim bulunduğum grup, dış halkada daha serbest olan bir grupmuş. Böyle bir şey yok, örgüte maddi yardım yaptığım iddiası da doğru değil" diye konuştu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin banka hesaplarına konulan blokelerin ve müvekkilleri hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasını talep etti.

ADNAN OKTAR DURUŞMAYA GETİRİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz iki sanık hakkındaki adli kontrol hükmünün kalkmasına karar verirken, diğer tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Mahkeme, Adnan Oktar dahil başka dosya kapsamında tutuklu olan tüm sanıkların, gelecek duruşmada mahkemeye getirilmelerine karar vererek duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 şüphelinin birden fazla kez 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Basit cinsel saldırı', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından bin 938'er yıldan 2 bin 758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 59 şüphelinin 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2,5 yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu sanıklardan 27'sinin 'Nitelikli cinsel saldırı', 8'inin ise 'Cinsel taciz' suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, örgütsel faaliyetler kapsamında elde edildiği belirtilen 261 bin 991 lira ile 310 euro ve 10 bin 465 doların müsadere altında tutulması da istendi.

Kaynak: DHA