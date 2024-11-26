Çankırı’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmi tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA