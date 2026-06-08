GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,241 TL
EURO
53,325 TL
STERLİN
61,931 TL
GRAM
6.410 TL
ÇEYREK
10.560 TL
YARIM
20.863 TL
CUMHURİYET
41.533 TL
GÜNCEL Haberleri

Dağların arasında kendiliğinden yetişiyor! Bedava toplayıp satıyorlar

Dağların arasında kendiliğinden yetişiyor! Bedava toplayıp satıyorlar
Van’ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında ‘yayla muzu’ olarak bilinen uçkun, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Dağlık alanlarda yetişen uçkun, hem lezzeti hem de doğal yapısıyla bölge halkının vazgeçilmez yiyecekler, arasında yer alıyor.

Özellikle Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen uçkunu toplamak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutuyor.

Kendiliğinden yetişen ve herhangi bir tarımsal işlem görmeyen uçkun, ekşimsi tadıyla dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından yıllardır tüketilen uçkun bu yıl da yoğun talep görüyor. Kimi vatandaşlar topladıkları uçkunu aileleri ile tüketirken kimileri ise satıyor.

Arkadaşı ile pikniğe giden Muhammed Türken, "Şu an Erek Dağı'nın arka tarafındayız. Burası Gölardı (Toni) diye geçiyor. İleride Keşiş Gölü var. Görülmesi gereken bir yer ki bizim şu an rotamızda zaten orası var. Gelmişken kısmetimizi de alalım dedik. Özellikle topladığımız uçkunların yapraklarını tekrar doğaya atacağız. Bu sene sanki yoğun bir uçkun var. Özellikle yağışların bolluğundan ve ilkbaharın geç gelmesinden dolayı uçkunlar çok fazla. Önceki yıllarda geldiğimizde tek tük buluyorduk" dedi.

 

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER