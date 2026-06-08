Dağların arasında kendiliğinden yetişiyor! Bedava toplayıp satıyorlar
Van’ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında ‘yayla muzu’ olarak bilinen uçkun, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.
Dağlık alanlarda yetişen uçkun, hem lezzeti hem de doğal yapısıyla bölge halkının vazgeçilmez yiyecekler, arasında yer alıyor.
Özellikle Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen uçkunu toplamak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağların yolunu tutuyor.
Kendiliğinden yetişen ve herhangi bir tarımsal işlem görmeyen uçkun, ekşimsi tadıyla dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından yıllardır tüketilen uçkun bu yıl da yoğun talep görüyor. Kimi vatandaşlar topladıkları uçkunu aileleri ile tüketirken kimileri ise satıyor.
Arkadaşı ile pikniğe giden Muhammed Türken, "Şu an Erek Dağı'nın arka tarafındayız. Burası Gölardı (Toni) diye geçiyor. İleride Keşiş Gölü var. Görülmesi gereken bir yer ki bizim şu an rotamızda zaten orası var. Gelmişken kısmetimizi de alalım dedik. Özellikle topladığımız uçkunların yapraklarını tekrar doğaya atacağız. Bu sene sanki yoğun bir uçkun var. Özellikle yağışların bolluğundan ve ilkbaharın geç gelmesinden dolayı uçkunlar çok fazla. Önceki yıllarda geldiğimizde tek tük buluyorduk" dedi.
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