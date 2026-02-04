GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucudan gözaltında
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması yeni gözaltılarla sürüyor. 

Bu kapsamda da sabah saatlerinde bir gözaltı daha yapıldı.

DİLEK İMAMOĞLU DETAYI

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Ali Kaya'nın sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. 

11 İSME ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak sabahı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu” düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş ve rapçi Emirhan Çakal da yer aldı.

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reymen mahlaslı Yusuf Aktaş, Çakal mahlaslı Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu 11 isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

