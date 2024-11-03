Ege Denizi’nde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap