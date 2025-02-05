Hafif ticari araç park halindeki kamyona çarptı; sürücü ile yaya yaralandı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarında park halindeki kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Adem Ayyıldız (44) ile bu sırada bölgeden geçen yaya Şükrü Ertan (50) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi 107. Sokak'ta meydana geldi. Adem Ayyıldız'ın kontrolünü yitirdiği 45 ZA 1979 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 45 DL 121 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürüklenen kamyon, bu sırada kaza yerinden geçen ve durumu fark edip kaçmaya çalışan yaya Şükrü Ertan'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan Ayyıldız ile yaya Ertan yaralandı. Ayyıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, yaralanan 2 kişi sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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