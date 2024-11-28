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İşçi minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

İşçi minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı
Bursa’nın Osmangazi İlçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak'ta, Çağrı B. yönetimindeki  otomobil ile Süleyman B. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, yola devrilen minibüsteki fabrika işçilerinden Adnan E, Erhan S, Mustafa F, Ali Baki Y, Aydın F, Hacer Y. ve Hakan Y. ile Berat Y. hafif yaralandı.

Bursa'da işçi minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vardiya çıkışı evlerine gitmek üzere servis aracına bindikleri belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

  • #Bursa #Trafik Kazası #Polis

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