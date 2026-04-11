İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı soruşturması: 9 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı. İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, olay günü ve devamında toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'inin İzmit'te, 1'inin Konya'da, 1'inin ise Kocaeli'nde yakalandığı öğrenildi. Çalışmaların devamında 3'ü Kocaeli'nde olmak üzere 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
,Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü serbest kaldı. 3 şüphelinin emniyette işlemleri devam ederken 2 şüphelinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”