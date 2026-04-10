KONYA Haberleri

Konya’da ilginç görüntüler! Traktörü su üzerinde sürdüler

Konya'da ilginç görüntüler! Traktörü su üzerinde sürdüler
Konya’nın Bozkır ilçesinde bir çiftçinin temizlik amacıyla traktörüyle Çarşamba Kanalı’na girdiği anlar, çevredeki vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

İlçe merkezinden geçen Çarşamba Kanalı yatağına traktörüyle inen çiftçi Ramazan Arıcı'nın, aracını ve ekipmanlarını yıkadığı esnada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Suyun derinliği nedeniyle traktörün ilerleyişi, görüntüleri izleyenler tarafından bir teknenin su üzerinde gidişine benzetildi.

Traktörün su içerisinde gidişi sosyal medyada ilgi çekti. Kullanıcılar, görüntülere "Bozkır'ın gemisi" ve "Karaların kaptanı" gibi yorumlarda bulunurken, temizlik mesaisini tamamlayan çiftçi, traktörüyle güvenli bir şekilde kanal yatağından ayrıldı.

Kaynak: İHA

