Konya’da ilginç görüntüler! Traktörü su üzerinde sürdüler

İlçe merkezinden geçen Çarşamba Kanalı yatağına traktörüyle inen çiftçi Ramazan Arıcı'nın, aracını ve ekipmanlarını yıkadığı esnada ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Suyun derinliği nedeniyle traktörün ilerleyişi, görüntüleri izleyenler tarafından bir teknenin su üzerinde gidişine benzetildi.
Traktörün su içerisinde gidişi sosyal medyada ilgi çekti. Kullanıcılar, görüntülere "Bozkır'ın gemisi" ve "Karaların kaptanı" gibi yorumlarda bulunurken, temizlik mesaisini tamamlayan çiftçi, traktörüyle güvenli bir şekilde kanal yatağından ayrıldı.
