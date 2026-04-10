KONYA Haberleri

Konyalı genç Uzman Çavuş görev başında hayatını kaybetti

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konyalı genç Uzman Çavuş görev başında hayatını kaybetti
Edirne’de görev yapan 25 yaşındaki Konyalı Uzman Çavuş Bekir Ali Güleçyüz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edirne'de görevli Uzman Çavuş Bekir Ali Güleçyüz'ün vefat haberi, memleketi Konya'da derin üzüntüye yol açtı.

Konyalı Uzman Çavuş Güleçyüz'den acı haber

Edinilen bilgilere göre, henüz 25 yaşında olan genç asker, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Görevi sırasında yaşamını yitiren genç askerin vefatı, başta memleketi Karapınar olmak üzere tüm şehirde büyük yankı uyandırırken, acı haber yetkililer tarafından ailesine ve yakınlarına ulaştırıldı.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal yaptığı açıklamada, "Edirne'de görev yapan hemşehrimiz Uzman Çavuş Bekir Ali Güleçyüz'ün, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.” ifadelerini kullandı.

5 yıldır görev yapıyordu

Aslen Karapınarlı olan Bekir Ali Güleçyüz'ün 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç yaşta gelen vefat haberi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Cenazesi Konya'da defnedilecek

Bekir Ali Güleçyüz'ün cenazesi, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü (yarın) öğle namazına müteakip Konya merkezde bulunan Tatlıcak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Berna Ata)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER